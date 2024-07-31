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12:22, 31 июля 2024Мир

МИД России назвал военные учения Финляндии провокацией

МИД РФ: военные учения Финляндии — часть провокаций НАТО по сдерживанию Москвы
СюжетУчения НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Военные учения Финляндии вблизи границ России — часть провокаций НАТО по сдерживанию Москвы. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин в ходе брифинга.

«Рассматриваем прошедшие 21-26 июля финские военные маневры вблизи российской государственной границы с задействованием порядка 1,7 тысячи человек личного состава и 300 транспортных средств как составную часть комплексных провокационных действий НАТО по сдерживанию России», — сказал дипломат.

Ранее военные Финляндии провели учения рядом с границей России, закрыв трассу к приграничному КПП «Ваалимаа» до начала августа. Кроме того, в Финляндию прибыли 60 морских пехотинцев из США для участия в совместных тренировках.

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      Семен Александров
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