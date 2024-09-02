Трех обвиняемых в нападении на свадебный автобус отправили в СИЗО

Суд арестовал обвиняемых в нападении на свадебный автобус в Подмосковье

Трех обвиняемых в нападении на свадебный автобус в Подмосковье отправили в СИЗО. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемых на время расследования уголовного дела. В домах подозреваемых прошли обыски.

31 августа в Подмосковье вооруженные мужчины на внедорожнике напали на свадебный автобус. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что во время дорожного конфликта мужчины на внедорожнике остановили микроавтобус, разбили у него пассажирское стекло и скрылись.

Осколки стекла попали в салон, в результате чего пострадали пассажиры, среди которых были несовершеннолетние.

Позже выяснилось, что банда вооруженных мужчин, напавших в Подмосковье на автобус, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена.