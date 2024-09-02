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10:58, 2 сентября 2024Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Медведь

Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Организация выразила соболезнования родным и близким спортсмена. «Двумя днями ранее мы открывали в Уфе Дворец борьбы, при котором начнет работу музей, первым экспонатом которого стал подарок, переданный лично Александром Васильевичем — статуэтка борцов вольного стиля», — добавил глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

Медведь является самым титулованным борцом вольного стиля в истории. Помимо побед на Играх 1964, 1968 и 1972 годов, он семь раз выигрывал чемпионат мира.

По окончании карьеры Медведь работал в Национальном олимпийском комитете Белоруссии, был тренером сборной страны по вольной борьбе. В 2005 году Медведь был введен в Зал спортивной славы борьбы.

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