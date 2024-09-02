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10:08, 2 сентября 2024Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Синегубов: в Харьковской области поврежден объект инфраструктуры

Фото: Amir Cohen / Reuters

В Харьковской области на востоке Украины был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, взрыв раздался около 8 часов утра 2 сентября. Синегубов уточнил, что поврежденный объект инфраструктуры располагался в Богодуховском районе. О каком именно объекте идет речь, глава Харьковской ОВА не рассказал.

В понедельник утром также стало известно о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Информацию об этом подтвердил глава ОВА региона Александр Прокудин.

Кроме того, в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области было получено девять сообщений о повреждении объектов инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь и где они расположены, неизвестно.

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      Екатерина Грищенко
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