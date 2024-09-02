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17:01, 2 сентября 2024Мир

В МАГАТЭ рассказали о виновных в атаке на Курскую АЭС

Гросси: МАГАТЭ не хватает фактов, чтобы назвать виновных в атаках на Курскую АЭС

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не хватает фактов, чтобы назвать виновных в атаке на Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает телеканал Al Arabiya.

«В соответствии с миссией МАГАТЭ по защите ядерной безопасности мы должны были отправиться на Курскую АЭС и самостоятельно установить факты. Ради беспристрастности и того, чтобы быть точными, а не спекулировать, мы подтвердим сведения об атаках только тогда, когда сможем независимо оценить полученные данные», — рассказал глава агентства.

Гросси отметил, что та страна, на территории которой расположены подвергающиеся атакам ядерные объекты, «имеет право требовать от МАГАТЭ назвать виновных в нарушении ядерной безопасности». Он также заверил, что агентство при наличии «неопровержимых доказательств никогда не будет скрывать от общественности» факты ударов по атомным станциям.

Ранее Гросси заявил, что планирует на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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      Дарья Устьянцева
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