В МИД России рассказали о торговых отношениях с Центральной Азией

МИД РФ: торговые отношения с Центральной Азией находятся на необходимом уровне

Торговые отношения России и стран Центральной Азии поддерживаются на необходимом уровне, невзирая на санкции. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел (МИД) России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

«Не секрет, что государства Центральной Азии, как и все наши партнеры, сейчас находятся под сильнейшим политическим прессингом со стороны стран Запада. Вместе с тем, несмотря на угрозы "вторичных" санкций, наши торгово-экономические и финансово-кредитные отношения поддерживаются на необходимом уровне», — рассказал дипломат

По его словам, Вашингтон пытается заставить страны Центральной Азии минимизировать или разорвать отношения с Россией путем шантажа и запугивания, но это не помешает налаженным хозяйственным и кооперационным связям развиваться с опорой на принципы взаимовыгоды.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин указал, что политика США и их союзников из ЕС и НАТО создает опасность цветных революций в странах Средней Азии. Галузин отметил, что Запад пытается «переформатировать регион под себя, застолбить доступ к его природным ресурсам, поставить под контроль прилегающие через него транспортные коридоры», а также превратить Среднюю Азию в «плацдарм для угроз безопасности России».