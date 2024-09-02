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00:25, 2 сентября 2024Мир

В МИД заявили о недопустимости участия наемников США в атаках на Россию

Рябков: Москва указывает США на недопустимость участия наемников в атаках на РФ

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Участие наемников США в атаках на территорию России является недопустимым. Об этом агентству ТАСС заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

По его словам, Москва постоянно указывает на это Вашингтону. «Это делается на постоянной основе и по разным линиям, и на всех уровнях, по которым такого рода контакты ведутся», — отметил дипломат.

До этого официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома США отказался подтвердить, что американские наемники участвуют в вылазке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. «Я не думаю, что у нас будут какие-либо комментарии на данный счет», — сказал он.

Ранее российский суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина США, который участвовал в боевых действиях на стороне Киева в качестве иностранного наемника. Деве Калеб Виктор признан виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

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