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22:41, 2 сентября 2024Бывший СССР

В Молдавии оценили выдвижение Санду в президенты

Депутат Караман: выдвижение Санду в президенты Молдавии противоречит решению КС
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Выдвижение главы молдавского государства Майи Санду в кандидаты на пост лидера государства от правящей партии «Действие и солидарность» противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны. Об этом рассказала депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман в своем Telegram-канале.

«Интересно, как отреагирует ЦИК на то, что так называемый президент, который, согласно решению Конституционного суда 2017 года, должен быть аполитичным, является кандидатом в президенты от политической партии ПДС?» — отметила она.

По мнению Караман, есть два выхода из этой ситуации: отмена решения ЦИК о регистрации инициативной группы в поддержку Санду или отставка Санду в связи с грубым нарушением принципа аполитичности президента.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что власти Молдавии могут отказаться от нейтралитета ради вступления страны в НАТО. Однако он усомнился, что президент страны Майя Санду пойдет на подобный шаг до президентских выборов, которые пройдут в Молдавии 20 октября.

В свою очередь, экс-глава автономной области Гагаузия в составе Молдавии Ирина Влах рассказала, что Майя Санду должна соблюдать нейтралитет во время конфликта на Украине вместо помощи Киеву. По мнению Влах, Молдавии следовало бы сосредоточиться на защите собственных интересов.

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      Марина Совина
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