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17:57, 2 сентября 2024Экономика

В Москве поймали клюющую машины курицу

В московском районе Бескудниково обнаружили клюющую машины курицу

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В столице поймали курицу, которая клевала машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Клевавшая автомобили курица нашлась в районе Бескудниково. Откуда она появилась — непонятно, отмечают журналисты.

На опубликованных фотографиях видно, что животное коричневого окраса стоит на бордюре рядом с припаркованным автомобилем. На следующем кадре курица находится у мужчины в руках.

Ранее столичные власти подали в суд на владельца козлов в московском районе Бутово. Животные пасутся неподалеку от многоквартирных домов на Изюмской улице и рядом со станцией метро «Улица Скобелевская». Позднее было обнаружено место обитания животных. Им оказался участок с разбросанными стройматериалами.

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      Мария Черкасова
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