В России назвали регионы-лидеры по доле одобренных микрозаймов

ТАСС: в России чаще всего одобряют микрозаймы в Якутии и Ямало-Ненецком округе

В России чаще всего одобряют микрозаймы жителям Якутии, а также Ямало-Ненецкого (ЯНАО) и Ханты-Мансийского (ХМАО) автономных округов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

В вышеуказанных российских регионах, как уточнили эксперты, доля одобренных заявок на предоставление микрозаймов составляет более 80 процентов. Так, в Якутии показатель находится на уровне 86 процентов, в ЯНАО — 85 процентов, а в ХМАО — 84 процентов. Высокая доля одобренных заявок была также зафиксирована в Алтайском крае и Республике Марий Эл (по 83 процента), а также в Санкт-Петербурге, Москве и Татарстане (по 82 процента).

В свою очередь, сложнее всего получить микрозайм жителям Забайкальского края, Амурской области и Республики Хакасия. В первом регионе доля одобренных заявок составляет 72 процента от общего числа, а во втором и третьем — 73 процента. Также реже других подобные кредиты одобряют микрофинансовые организации (МФО) из Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Дагестана и Курганской области (по 74 процента), резюмировали аналитики.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman сообщила о резком росте среднего размера запрашиваемых в России микрозаймов. Так, по итогам первой половины 2024 года показатель увеличился на 55 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки в 30,8 тысячи рублей. За 12 месяцев средний размер требуемых клиентами микрозаймов вырос на 10,9 тысячи.