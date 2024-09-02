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17:21, 2 сентября 2024Наука и техника

В России оценили значение робототехники на поле боя

Белоусов: успех на поле боя достигают за счет робототехники и нового оружия
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Успех на поле боя в современных конфликтах достигают за счет применения нового оружия и робототехники. Значение современных технологий оценил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Сегодня успех на поле боя достигается за счет применения новейшего вооружения, активного использования робототехники. Важную роль играют надежная система связи и управления и постоянное улучшение системы управления, в том числе с использованием искусственного интеллекта и цифровых технологий», — сказал он, поздравляя профессорско-преподавательский состав, курсантов и слушателей Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого с началом учебного года.

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В августе генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что роботизированную версию тягача МТ-ЛБ после доработок передадут в войска для апробации. Машину планируют использовать для выполнения задач на переднем крае.

В июне гендиректор компании «Гумич» Александр Гаврилов рассказал о создании роботизированной гусеничной платформы «Импульс-М» с противотанковым ракетным комплексом.

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      Даниил Иринин
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