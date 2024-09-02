В России разработают новое шасси для легкого бронеавтомобиля

В России разработают новое шасси для бронеавтомобиля экспортной версии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Ремдизель Александр Захаров.
«Понятно, что мы и так загружены гособоронзаказом, но сейчас разрабатываем документацию для такого шасси, которое будет собираться за рубежом из зарубежных компонентов. Потому что нет смысла везти российские компоненты за рубеж», — сказал руководитель.
В августе Захаров сообщил, что роботизированную версию тягача МТ-ЛБ, который также называют «мотолыгой», после доработок передадут в войска для апробации.
В июле генеральный директор заявил, что беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» в результате испытаний в Вооруженных силах России может получить несколько модификаций.