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10:05, 2 сентября 2024Наука и техника

В России разработают новое шасси для легкого бронеавтомобиля

«Ремдизель» разработает шасси для легкого бронеавтомобиля на экспорт

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

В России разработают новое шасси для бронеавтомобиля экспортной версии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Ремдизель Александр Захаров.

«Понятно, что мы и так загружены гособоронзаказом, но сейчас разрабатываем документацию для такого шасси, которое будет собираться за рубежом из зарубежных компонентов. Потому что нет смысла везти российские компоненты за рубеж», — сказал руководитель.

В августе Захаров сообщил, что роботизированную версию тягача МТ-ЛБ, который также называют «мотолыгой», после доработок передадут в войска для апробации.

В июле генеральный директор заявил, что беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» в результате испытаний в Вооруженных силах России может получить несколько модификаций.

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      Иван Потапов
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