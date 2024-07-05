В России модифицируют беспилотное «Зубило»

Разработчик: беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» получит несколько модификаций

Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» в результате испытаний в Вооруженных силах России может получить несколько модификаций. Об этом сообщил генеральный директор разработавшей машину компании «Ремдизель» Александр Захаров, передает ТАСС.

«Машина, в принципе, сохранит свой облик, в котором была впервые показана. Единственное, она будет меняться в плане специализации. Каждый род войск видит эту машину по-разному: кто-то — больше как эвакуационную, кто-то планирует устанавливать вооружение. Все зависит от задачи. А в целом в плане конструкции она останется в этом же облике», — сказал он.

«Зубило» впервые представили на форуме «Армия-2023». Машина на шасси «КамАЗа» предназначена для перевозки грузов и поддержки штурмовых групп. Лобовая броня «Зубила» выдерживает попадание из автоматической пушки калибра 30 миллиметров. Бронеавтомобиль может нести различные боевые модули. В частности, машину демонстрировали с зенитной установкой ЗУ-23-2.

Ранее в июле Захаров сообщил, что бронеавтомобиль «Зубило» начал проходить испытания в Вооруженных силах России.