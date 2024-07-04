В России начали испытания беспилотного «Зубила»

«Ремдизель» сообщил о начале испытаний беспилотной машины «Зубило» в ВС России

Новый беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» начал проходить испытания в Вооруженных силах (ВС) России. Об этом генеральный директор компании-разработчика «Ремдизель» Александр Захаров рассказал ТАСС.

«"Зубило" сейчас проходит апробацию в разных родах войск, интерес к ней есть. В частности, у "инженеров" [инженерных войск России]. Сейчас на переднем крае достаточно сложная обстановка, и, чтобы уберечь личный состав, Вооруженные силы пытаются использовать беспилотную технику для минимальных потерь личного состава», — сказал он.

«Зубило» впервые представили на форуме «Армия-2023». Бронеавтомобиль предназначен для поддержки штурмовых групп и перевозки грузов. Лобовая броня машины на шасси «КамАЗа» выдерживает попадание из автоматической пушки калибра 30 миллиметров. «Зубило» может нести различные боевые модули. Дальность действия базовой версии машины составляет десять километров.

В августе 2023 года заместитель главного конструктора «Ремдизеля» Айдар Юнусов сообщил, что автономность беспилотной бронемашины «Зубило» по итогам ее апробации военными будет улучшена.