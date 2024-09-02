Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:13, 2 сентября 2024Экономика

В России захотели конфисковать активы США в ответ на санкции

МИД: конфискация активов США будет адекватным ответом на санкции

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В случае конфискации российских активов американскими властями Москва ответит взаимностью. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает «РИА Новости».

В мае президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому движимое и недвижимое имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в Соединенных Штатах. Однако механизм изъятия активов США пока не применяется на практике.

«Идет реализация положений указа в части подготовки необходимых изменений в российское законодательство. Как только эта работа будет завершена, можно будет говорить о правоприменительной практике», — рассказал Биричевский. Он добавил, что механизм обеспечит «возможность адекватного ответа на санкционные бесчинства Вашингтона».

Дипломат подчеркнул, что с формальной точки зрения российские суверенные активы в США не изъяты, а заблокированы. Номинально имущество все еще принадлежит России. «Исходя из этого выстраиваем свою контрсанкционную линию», — заявил Биричевский.

Ранее сообщалось, что переговоры Запада о передаче Украине 50 миллиардов долларов под залог доходов от заблокированных российских активов затянулись из-за позиции США. Американская администрация запросила у стран Евросоюза гарантии сохранения антироссийских санкций на длительный срок.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Польша заявила об обязанности сбивать ракеты России над Украиной. Что об этом думают в НАТО и как это повлияет на СВО?

      Детали отдыха Джиджи Хадид с Брэдли Купером и его дочерью смутили пользователей сети

      Экономика Турции оказалась на грани остановки из-за высокой ключевой ставки

      Российский школьник с игрушечным оружием в руках спровоцировал полицейскую проверку

      Учеников российской школы вывели на линейку с табличкой «1-й Z класс»

      Фигурант дела генерала Попова завершил ознакомление с материалами

      Стало известно о нарушении работы экипажа МКС из-за Starliner

      Лавров обвинил Украину в срыве восстановления зерновой сделки

      Путин рассказал о знающих китайских язык членах семьи

      Москвичам рассказали о дождях в сентябре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше