В России захотели конфисковать активы США в ответ на санкции

МИД: конфискация активов США будет адекватным ответом на санкции

В случае конфискации российских активов американскими властями Москва ответит взаимностью. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает «РИА Новости».

В мае президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому движимое и недвижимое имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в Соединенных Штатах. Однако механизм изъятия активов США пока не применяется на практике.

«Идет реализация положений указа в части подготовки необходимых изменений в российское законодательство. Как только эта работа будет завершена, можно будет говорить о правоприменительной практике», — рассказал Биричевский. Он добавил, что механизм обеспечит «возможность адекватного ответа на санкционные бесчинства Вашингтона».

Дипломат подчеркнул, что с формальной точки зрения российские суверенные активы в США не изъяты, а заблокированы. Номинально имущество все еще принадлежит России. «Исходя из этого выстраиваем свою контрсанкционную линию», — заявил Биричевский.

Ранее сообщалось, что переговоры Запада о передаче Украине 50 миллиардов долларов под залог доходов от заблокированных российских активов затянулись из-за позиции США. Американская администрация запросила у стран Евросоюза гарантии сохранения антироссийских санкций на длительный срок.