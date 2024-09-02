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18:44, 2 сентября 2024Спорт

В США признали ошибку в пользу соперницы россиянки на US Open

Ассоциация тенниса США признала ошибку в пользу соперницы Калинской на US Open
Анна Калинская

Анна Калинская. Фото: Mike Frey / USA TODAY Sports / Reuters

Ассоциация тенниса США (USTA) признала ошибку в пользу соперницы россиянки Анны Калинской в матче US Open. Об этом сообщает ESPN.

В матче третьего круга россиянка потерпела поражение от бразильянки Беатрис Хаддад-Майя. В первом сете Калинская запросила видеоповтор, так как, по ее мнению, соперница отбила мяч после двойного отскока. Судья перепроверил эпизод и подтвердил присуждение очка Хаддад-Майя.

«После того, как проверка была уже завершена, в трансляции показали повтор с дополнительного ракурса. Судья на вышке не видела эту запись перед вынесением решения», — заявил представитель USTA Брендон Макинтайр. Он добавил, что теперь арбитрам будут предоставляться видео спорных моментов со всех возможных ракурсов.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу представительницы Бразилии. Спортсменки провели на корте 1 час 20 минут.

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