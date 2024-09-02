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16:09, 2 сентября 2024Экономика

В столице подорожал один вид квартир-студий

ЦИАН: малогабаритных квартир-студий хватит в Москве еще на год

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве будут раскуплены почти все выставленные на продажу малогабаритные студии — то есть квартиры площадью до 28 квадратных метров. Об этом сообщило ЦИАН со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании Nikoliers.

По их данным, если нынешние темпы продаж сохранятся, то предложений соответствующей жилплощади хватит еще на год.

Кроме того, они выяснили, что в июле из всех выставленных на продажи студий в новостройках 86 процентов составили квартиры, площадь которых меньше 28 квадратных метров.

Цена студий выросла с начала года на 11 процентов.

Ранее основатель агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева заявила, что запрет на строительство в Москве квартир площадью менее 28 квадратных метров направлен на улучшение качества жизни. Она полагает, что дома с большим количеством маленьких студий могут превратиться в очаги социальной напряженности.

Также выяснилось, что квадратный метр в так называемых микроквартирах площадью до 28 «квадратов» стоит в среднем 442,8 тысячи рублей. Таким образом, данная недвижимость оказалась дороже, чем обычная, где стоимость одного квадрата составляет 381,7 тысячи рублей.

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