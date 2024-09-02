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15:11, 2 сентября 2024Россия

Военный эксперт высказался о влиянии операции ВСУ под Курском на ход СВО

Липовой: Украина просчиталась, устроив операцию в Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область может изменить ход специальной военной операции (СВО). О возможном влиянии в беседе с «Царьградом» высказался военный эксперт, генерал Сергей Липовой.

По его словам, украинская сторона выстроила план по достижению определенных целей с помощью операции под Курском — они попытались захватить часть российской территории, чтобы потом якобы принудить Россию к переговорам на равных. Однако были допущены значительные ошибки. «В данной ситуации киевский режим просчитался. Все, кто зашел на нашу территорию, будут уничтожены», — заявил Липовой, добавив, что теперь ни о каких переговорах речи идти не может.

Более того, отметил эксперт, Украина явно рассчитывает выиграть время с помощью возможных переговоров, чтобы набрать еще военнослужащих и вооружений, после чего с новой силой начать войну. «А те политические перемены, которые ожидаются за океаном, могут наложить серьезные ограничения на действия киевского режима. А может быть, вообще поставить под вопрос его существование», — предположил собеседник.

Ранее военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук указал на изменившиеся приоритеты ВСУ. По его словам, Луганская народная республика отошла для Украины на второй план.

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      Маргарита Миронова
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