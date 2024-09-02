Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:15, 2 сентября 2024Экономика

Выгоду от покупки жилья в Сочи и на Бали сравнили

Эксперт Горхиян: недвижимость в Сочи в среднем стоит дороже, чем на Бали

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Недвижимость в Сочи в среднем стоит дороже, чем на индонезийском острове Бали. Выгоду от покупки жилья в этих локациях сравнили Ольга Горхиян, глава индонезийского подразделения риелторского агентства «Этажи», и Павел Быков, директор сочинского подразделения «Этажей», комментарии экспертов есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Горхиян, чаще всего россияне на Бали приобретают квартиры или апартаменты, которые впоследствии арендуют туристы со всего мира. В случае, если вкладываться на старте строительства в апартаменты недалеко от берега, их цена стартует от 75 тысяч долларов (около 6,7 миллиона рублей), а полностью готовые апартаменты под ключ стоят от 150 тысяч долларов (около 10,7 миллиона рублей) до 220 тысяч (примерно 19,5 миллиона рублей).

Помимо этого, популярностью у россиян на Бали пользуются таунхаусы с несколькими этажами, одной спальней и иногда — с собственным бассейном. В начале строительства цена на такую недвижимость начинается от 120 тысяч долларов (10,7 миллиона рублей). Уже готовый объект стоит дороже, от 170 тысяч долларов (15,1 миллиона рублей) за лот с одной спальней и на 30-50 процентов дороже — с двумя спальнями.

Материалы по теме:
Названы варианты жилья за границей по цене «двушки» в Москве
Названы варианты жилья за границей по цене «двушки» в Москве
29 августа 2024
«Мы ни секунды не жалеем» Россияне бросились скупать загородные дома. Почему они уезжают из квартир?
«Мы ни секунды не жалеем»Россияне бросились скупать загородные дома. Почему они уезжают из квартир?
11 июля 2024

Горихян также рассказала, что в Убуде, Чангу и Буките, самых туристических районах, стоимость 100 квадратных метров жилья составляет от 700 до 1,5 тысячи долларов (от 62 до 133 тысяч рублей), а средняя цена дома находится на уровне в 395 тысяч долларов (около 35 миллионов рублей). Что касается Сочи, то эксперт Быков отметил, что средняя стоимость дома составляет 395 тысяч долларов, или 35 миллионов рублей, однако возможно найти лоты с ценой примерно в 1,7 тысячи долларов (около 150 тысяч рублей) за «квадрат».

Эксперты подытожили, что, имея 200 тысяч долларов (около 18 миллионов рублей) на руках, возможно приобрести дом и в Сочи, и на Бали. Однако в первом случае за указанную сумму владельцу достанется двухэтажный таунхаус без мебели и в двух километрах от берега моря, а во втором — такой же дом с двумя спальнями, но с мебелью, бассейном и в двух минутах от пляжа.

В августе стало известно, что стоимость самой дешевой квартиры на первичном рынке Сочи оценили в восемь миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России начали охватывать Угледар с флангов

      14-летний российский школьник заявил о похищении

      В Кремле назвали количество приглашенных стран на саммит БРИКС

      В Эстонии полиция помешала установке памятника солдату СС

      Стало известно число эвакуированных за сутки из приграничных районов Курской области

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Путин проведет полномасштабные переговоры во Владивостоке

      Еще одна страна поменяла российское ядерное топливо на американское

      В Харькове прогремели взрывы

      Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше