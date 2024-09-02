Выгоду от покупки жилья в Сочи и на Бали сравнили

Эксперт Горхиян: недвижимость в Сочи в среднем стоит дороже, чем на Бали

Недвижимость в Сочи в среднем стоит дороже, чем на индонезийском острове Бали. Выгоду от покупки жилья в этих локациях сравнили Ольга Горхиян, глава индонезийского подразделения риелторского агентства «Этажи», и Павел Быков, директор сочинского подразделения «Этажей», комментарии экспертов есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Горхиян, чаще всего россияне на Бали приобретают квартиры или апартаменты, которые впоследствии арендуют туристы со всего мира. В случае, если вкладываться на старте строительства в апартаменты недалеко от берега, их цена стартует от 75 тысяч долларов (около 6,7 миллиона рублей), а полностью готовые апартаменты под ключ стоят от 150 тысяч долларов (около 10,7 миллиона рублей) до 220 тысяч (примерно 19,5 миллиона рублей).

Помимо этого, популярностью у россиян на Бали пользуются таунхаусы с несколькими этажами, одной спальней и иногда — с собственным бассейном. В начале строительства цена на такую недвижимость начинается от 120 тысяч долларов (10,7 миллиона рублей). Уже готовый объект стоит дороже, от 170 тысяч долларов (15,1 миллиона рублей) за лот с одной спальней и на 30-50 процентов дороже — с двумя спальнями.

Горихян также рассказала, что в Убуде, Чангу и Буките, самых туристических районах, стоимость 100 квадратных метров жилья составляет от 700 до 1,5 тысячи долларов (от 62 до 133 тысяч рублей), а средняя цена дома находится на уровне в 395 тысяч долларов (около 35 миллионов рублей). Что касается Сочи, то эксперт Быков отметил, что средняя стоимость дома составляет 395 тысяч долларов, или 35 миллионов рублей, однако возможно найти лоты с ценой примерно в 1,7 тысячи долларов (около 150 тысяч рублей) за «квадрат».

Эксперты подытожили, что, имея 200 тысяч долларов (около 18 миллионов рублей) на руках, возможно приобрести дом и в Сочи, и на Бали. Однако в первом случае за указанную сумму владельцу достанется двухэтажный таунхаус без мебели и в двух километрах от берега моря, а во втором — такой же дом с двумя спальнями, но с мебелью, бассейном и в двух минутах от пляжа.

В августе стало известно, что стоимость самой дешевой квартиры на первичном рынке Сочи оценили в восемь миллионов рублей.