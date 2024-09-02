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17:48, 2 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов поставки F-16

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов Шуфом поставки F-16 и ракет для ПВО

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Диком Шуфом поставки истребителей F-16 и ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО). Слова украинского лидера приводит его офис в Telegram.

«Сегодня на переговорах с премьер-министром Нидерландов мы говорили об усилении противовоздушной обороны, о новых системах ПВО, ракетах к ним, F-16 для Украины, обо всем необходимом оружии», — сообщил Зеленский.

Кроме того, во время встречи с Шуфом украинский лидер рассказал о сложной ситуации для Киева на покровском направлении, несмотря на операцию в Курской области. Он признал, что украинским силам не удалось ослабить российские войска в Донбассе нападением на регион РФ.

Ранее Зеленский прокомментировал возможность возвращения контроля над Запорожской атомной электростанции военным путем. Как он утверждал, украинская сторона может прибегать только к политическим шагам. Однако их недостаточно, добавил президент страны.

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      Кристина Есикова
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