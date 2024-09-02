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17:39, 2 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский оценил возможность возвращения Украиной ЗАЭС

Зеленский оценил возможность возвращения Украиной ЗАЭС военным путем
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Украиной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) военным путем. Его слова передает «РБК-Украина».

По его словам, Украина имеет возможность прибегать только к политическим шагам, которых недостаточно. Он добавил, что не видит возможностей на поле боя взять под контроль ЗАЭС, а те, которые возможно есть, могут быть опасны.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что планирует на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудить ситуацию на ЗАЭС. По его словам, беспокойство также вызывают атомные электростанции, все еще работающие на Украине.

До этого Россия намекнула на поощрение МАГАТЭ ударов по ЗАЭС из-за молчания. По словам исполняющего обязанности постоянного представителя России Романа Устинова, руководство МАГАТЭ должно дать четкую оценку происходящему и публично предостеречь Украину от продолжения «безрассудных действий».

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      Илья Таксюр
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