Жительница Якутска рассказала о 9-килограммовой ягоде в саду

Жительница Якутска сообщила, что смогла вырастить 9-килограммовый арбуз

Жительнице Якутска Олесе Михайловой удалось вырастить арбуз весом в 9 килограммов. Об этом она сообщила порталу ЯСИА.

По словам Михайловой, теплолюбивые ягоды в ее саду смогли хорошо прижиться в якутском климате и могут переносить весенние холода под пленкой.

«Самый тяжелый арбуз у меня весит 9 кг. Чтобы получить крупные плоды, нужно вырастить их в открытом грунте без тепличных условий. Мы высаживаем семена в апреле», — рассказала россиянка.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали теплицы для выращивания овощей и ягод в Арктике. Специалисты создали умные сити-фермы — мобильные вертикальные теплицы, оборудованные датчиками освещения, температуры и влажности.