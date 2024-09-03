93-летний Иван Краско рассказал о состоянии здоровья

93-летний актер Иван Краско рассказал, что передвигается с помощью ассистентки

Иван Краско, которому в сентябре исполнится 94 года, посетил светское мероприятие по случаю открытия выставки художника Никаса Сафронова. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

По словам самого Краско, чувствует он себя соответственно возрасту, но не мог не прийти на мероприятие своего друга. Однако передвигаться актер смог только с помощью своей ассистентки Дарьи. Девушка предупредила журналистов, что задавать вопросы следует как можно громче.

«Чувствую себя соответственно возрасту: иногда чуть лучше, иногда чуть хуже. Сегодня нашел силы прийти к своему большому другу Никасу Сафронову», — рассказал артист.

Ранее стало известно, что на открытии выставки Сафронова появился его сын, пианист Лука Затравкин, который похудел более чем на 100 килограммов.