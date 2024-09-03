Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:01, 3 сентября 2024Культура

93-летний Иван Краско рассказал о состоянии здоровья

93-летний актер Иван Краско рассказал, что передвигается с помощью ассистентки

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Иван Краско, которому в сентябре исполнится 94 года, посетил светское мероприятие по случаю открытия выставки художника Никаса Сафронова. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

По словам самого Краско, чувствует он себя соответственно возрасту, но не мог не прийти на мероприятие своего друга. Однако передвигаться актер смог только с помощью своей ассистентки Дарьи. Девушка предупредила журналистов, что задавать вопросы следует как можно громче.

«Чувствую себя соответственно возрасту: иногда чуть лучше, иногда чуть хуже. Сегодня нашел силы прийти к своему большому другу Никасу Сафронову», — рассказал артист.

Ранее стало известно, что на открытии выставки Сафронова появился его сын, пианист Лука Затравкин, который похудел более чем на 100 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Лариса Долина попросила защиты у государства. Певице и ее семье угрожают расправой

      Популярная страна Азии досрочно отменила визы для россиян

      Мигранты избили россиян после отказа их девушек в знакомстве с ними и попали на видео

      Захарова назвала лаем слова главы Тайваня Лая Циндэ о возвращении территорий России Китаю

      Кержаков ушел из казахстанского «Кайрата»

      Массовая драка с поножовщиной у кафе в центре Москвы попала на видео

      Дженнифер Лопес опубликовала фото в купальнике

      21-летняя россиянка с ДЦП выпала с четвертого этажа и выжила

      На Западе рассказали о сложном положении ВСУ

      Бегунья-трансгендер из Италии не смогла выйти в финал Паралимпиады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше