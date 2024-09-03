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01:38, 3 сентября 2024Россия

Алаудинов сообщил о передвижении техники ВСУ в Курской области

Алаудинов: в Курской области зафиксировано передвижение шести единиц техники ВСУ
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Курской области было зафиксировано передвижение шести единиц техники украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Чуть далековато было. Мы фиксируем все, что шевелится в нашем направлении», — отметил он.

По его словам, российские бойцы выбивают и уничтожают военных ВСУ «очень серьезными партиями».

2 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери в результате неудачных попыток атак на позиции спецназа «Ахмат» в Курской области. Командир «Ахмата» добавил, что больших изменений обстановка в регионе не претерпела, и ВСУ, неся большие потери, продолжают безрезультатно прорываться на участках, где находится чеченский спецназ.

Кроме того, в ночь с 1 на 2 сентября российские военнослужащие уничтожили технику Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области. Об этом также проинформировал Апти Алаудинов.

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      Марина Совина
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