Алаудинов сообщил о передвижении техники ВСУ в Курской области

Алаудинов: в Курской области зафиксировано передвижение шести единиц техники ВСУ

В Курской области было зафиксировано передвижение шести единиц техники украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Чуть далековато было. Мы фиксируем все, что шевелится в нашем направлении», — отметил он.

По его словам, российские бойцы выбивают и уничтожают военных ВСУ «очень серьезными партиями».

2 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери в результате неудачных попыток атак на позиции спецназа «Ахмат» в Курской области. Командир «Ахмата» добавил, что больших изменений обстановка в регионе не претерпела, и ВСУ, неся большие потери, продолжают безрезультатно прорываться на участках, где находится чеченский спецназ.

Кроме того, в ночь с 1 на 2 сентября российские военнослужащие уничтожили технику Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области. Об этом также проинформировал Апти Алаудинов.