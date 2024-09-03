Байдену запретили посещать места с большим скоплением людей

Байден: Секретная служба запретила мне посещать места с большим скоплением людей

Секретная служба запретила президенту США Джо Байдену посещать места с большим скоплением людей. Об этом заявил сам американский лидер, передает The Daily Wire.

«Я больше не могу выходить в толпу. Секретная служба не позволяет мне», — рассказал глава государства журналистам.

На вопрос репортера о причинах подобный ограничений Байден отказался давать какие-либо уточнения. Он лишь отметил, что выходит не так часто, как ему бы хотелось.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство США, включая Байдена, пыталось в 2011 году отговорить российского лидера Владимира Путина от переизбрания на должность.