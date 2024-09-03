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18:29, 3 сентября 2024Наука и техника

BMW создаст меняющие цвет автомобили

BMW пообещала выпустить автомобили с кузовом, меняющие цвет, в 2027 году

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

Немецкий концерн BMW рассказал о планах выпустить на рынок автомобили с кузовом, меняющим цвет. Об этом инженер компании Стелла Кларк сообщила в интервью австралийскому изданию Drive.

Новая технология работает на основе чернил E Ink, которые используются в экранах электронных книг. Машина имеет определенный базовый цвет, который можно поменять по нажатию кнопки — в этом случае на элементы кузова будет подано небольшое напряжение.

По словам Стеллы Кларк, концепция технологии была разработана в 2020 году, на выставке CES 2022 BMW представила первый автомобиль с кузовом, способным менять цвет. По прогнозу инженера, первые подобные серийные машины появятся уже в 2027 году.

Кларк отметила, что автовладельцы могут менять цвет своего транспортного средства по желанию. В качестве примера специалист привела ситуацию, когда цвет автомобиля можно поменять с черного на белый в жаркий день, чтобы избежать перегрева. При этом Стелла Кларк подчеркнула, что для появления подобных автомобилей на дорогах придется менять правила дорожного движения.

В начале августа в японской корпорации Nissan рассказали о создании прототипа краски, которая способствует охлаждению кузова автомобиля. Новый материал способен эффективно отражать инфракрасные лучи.

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      Андрей Ставицкий
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