Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:04, 7 августа 2024Наука и техника

В Японии создали охлаждающую автомобили краску

Nissan создала краску, снижающую температуру кузова автомобилей в жару

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Японская корпорация Nissan создала прототип краски, которая способствует охлаждению кузова автомобиля. На это обратило внимание издание Jalopnik.

В материалах компании говорится, что новый тип краски способен заметно снизить температуру нагрева кузова автомобиля в жару. Nissan собралась использовать ее при производстве кузовных деталей машин.

По словам специалистов японской фирмы, при создании краски применили синтетические композитные материалы со структурами, которые демонстрируют свойства, обычно не встречающиеся в природе. Судя по всему, новый материал способен эффективно отражать инфракрасные лучи.

В ходе эксперимента оказалось, что кузов автомобиля, покрытый обычной краской, нагрелся до 44 градусов. Кузов машины, собранный с использованием композитной краски, нагрелся до 33,2 градуса.

Представители Nissan не стали раскрывать, как применение нового типа краски скажется на себестоимости автомобилей. Однако они отметили, что такая краска толще обычной примерно в шесть раз. В первую очередь Nissan будет окрашивать новым способом грузовые автомобили и транспорт для коммерческого использования.

В начале августа стало известно, что американская корпорация Ford изобрела систему, которая будет фиксировать нарушения ПДД в автомобиле. Эти данные машина будет собирать и отправлять на удаленный сервер.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Герасимов заявил о наступлении тысячи бойцов ВСУ на Курскую область. Глава Генштаба обещал Путину разгромить противника

      Минобороны показало кадры уничтожения польской САУ Krab в Курской области

      Пассажиры «рухнувшего» при турбулентности самолета врезались в потолок и получили травмы

      В российском городе назвали профессии с самым высоким ростом зарплат

      В Одессе прогремел взрыв

      Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области после атаки ВСУ

      Раскрыто влияние черной дыры на галактику ESO 428-G14

      Уровень роста цен назвали нулевым

      Маск выразил готовность взять интервью у Харрис

      В Нигерии задержали поляков с российскими флагами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше