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20:32, 5 августа 2024Наука и техника

Автомобили Ford расскажут властям о превышении скорости

Ford запатентовала систему автоматической фиксации нарушения ПДД в автомобилях

Фото: Nadine Shaabana / Unsplash

Американская корпорация Ford изобрела систему, которая будет фиксировать нарушения правил дорожного движения (ПДД) в автомобиле. На это обратило внимание издание TechRadar.

Новый патент обнаружили в базе ведомства по патентам и товарным знакам (USPTO) США. Инженеры компании описали установленную на автомобиле систему, которая может фиксировать все нарушения правил дорожного движения, совершаемые водителем — превышение скорости, парковка в запрещенном месте и так далее. В дальнейшем информация об этом может быть направлена правоохранительным органам.

Система работает на основе бортовых камер, GPS и набор датчиков. С их помощью она будет не только точно определять место и время совершения правонарушения, но делать фотографии и записывать видео инцидента. В материале говорится, что подобная система сможет рассказывать о случаях нарушения ПДД властям, передавая данные на сервер.

По словам журналистов TechRadar, в отчете не указано, будет ли подобная система устанавливаться на автомобили полиции, такси или гражданские транспортные средства. «Бренд предлагает владельцам Ford по сути стать "стукачами" для местной полиции», — пошутили авторы медиа.

В конце июля стало известно, что компания Apple запатентовала камеры для замены зеркал в автомобилях. Инженеры фирмы предложили выводить изображение с камер прямо не лобовое стекло транспортного средства.

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      Андрей Ставицкий
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