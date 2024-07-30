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13:00, 30 июля 2024Наука и техника

Apple предложила отказаться от зеркал в автомобилях

Patently Apple: Apple запатентовала замену обычным зеркалам в машинах

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американская корпорация Apple предложила заменить обычные зеркала в автомобилях на камеры с дисплеями. На это обратило внимание издание Patently Apple.

В патентной заявке говорится, что расположенные на кузове автомобиля камеры заднего вида имеют нескольо преимуществ перед классическими зеркалами. Инженеры Apple предложили использовать камеры, изображение с которых будет проецироваться прямо на дисплей, встроенный в лобовое стекло транспортного средства.

Специалисты компании перечислили недостатки обычных зеркал заднего вида. Авторы патента заметили, что они увеличивают сопротивление и расход топлива, имеют недостаточный угол обзора, фактически бесполезны во время сильного дождя. Также, по словам инженеров корпорации, водитель может попасть в ДТП, пока он отвлекается от дороги на зеркала.

В свою очередь, Apple предложила отказаться от зеркал и установить вместо них камеры. Изображение с них будет передаваться на проекционный экран, встроенный в лобовое стекло. По задумке изобретателей, таким образом водитель всегда будет смотреть вперед — даже при перестроении.

По словам журналистов медиа, Apple продолжает регистрировать подобные патенты несмотря на отмену проекта по выпуску собственного автомобиля.

В конце июля стало известно, что Apple пришлось задержать выход на iPhone собственного сервиса искусственного интеллекта (ИИ). ИИ появится на фирменных смартфонах в октябре.

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      Андрей Ставицкий
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