Бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании» предъявили обвинение во взятке

СК предъявил обвинение экс-сотрудникам «Военно-строительной компании»

В Москве сотрудники Главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) России предъявили обвинение бывшим работникам «Военно-строительной компании». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Речь идет о заместителе руководителя Департамента строительства, руководителе строительного управления по Западному военному округу и руководителе проекта строительного управления по Западному военному округу. Они проходят обвиняемыми по статьям 290 («Получение взятки») и 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Фигуранты сотрудничают со следствием и дают показания.

По версии следствия, обвиняемые получили от генерального директора компании-подрядчика взятку в размере более 13 миллионов рублей. Взамен они согласовали заявки на авансирование работ, а также не обращали внимание на нарушения при строительстве. Деньги также предназначались в качестве вознаграждения за общее покровительство и попустительство в рамках исполнения договора субподряда на строительство многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Ранее сообщалось, что фигуранты этого дела заключены под стражу. Они должен более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту о строительстве и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра Вооруженных сил России (ВС РФ).