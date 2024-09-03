Батальон «Днепр-1» признали в России террористическим сообществом

ФСБ: батальон «Днепр-1» признан в России террористическим сообществом

Батальон «Днепр-1» включен в список организаций, признанных террористическими в России, следует из данных на сайте ФСБ.

Речь идет о сообществе «Днепр-1» (батальон «Днепр-1», полк «Днепр-1»). Как отметили в ведомстве, решение вынесено Южным окружным военным судом 14 декабря 2023 года. Оно вступило в силу 25 июня 2024 года.

Ранее Южный окружной военный суд признал добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение «Грузинский национальный легион» террористической организацией. Деятельность подразделения теперь запрещена на территории России.