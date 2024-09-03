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11:17, 3 сентября 2024Ценности

Дженнифер Лопес опубликовала фото в купальнике

Дженнифер Лопес опубликовала фото в белом слитном купальнике

Фото: @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала фигуру в откровенном виде. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость опубликовала серию фото, на одном из которых предстала в белом слитном купальнике на тонких бретелях. При этом звезда стояла спиной к зеркалу, демонстрируя подтянутые ягодицы. Кроме того, исполнительница собрала волосы в высокий хвост и нанесла макияж с акцентов на глаза. «Ох, это было лето», — заявила она.

В августе Дженнифер Лопес опубликовала провокационное фото в день рождения Бена Аффлека. Знаменитость разместила серию снимков, на которых позировала в прозрачном платье модного дома Dior. Наряд покрывали блестящие аппликации, а в руках исполнительница держала сумку в стразах.

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      Екатерина Ештокина
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