Apple откажется от чехлов из ткани для iPhone

Bloomberg: Apple прекратила производство провальных чехлов FineWoven из ткани

Корпорация Apple прекратила производить экологичные чехлы из ткани для iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты агентства обратили внимание, что чехлы FineWoven практически полностью исчезли с сайта официального интернет-магазина Apple. Многих версий аксессуров либо нет в продаже, либо компания указывает длительные сроки доставки.

По мнению обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, это четко указывает на то, что Apple перестала выпускать тканевые чехлы. Гурман предположил, что Apple откажется от провальных чехлов спустя год после выпуска и заменит их на новые модели.

Корпорация Тима Кука позиционировала аксессуары FineWoven — чехлы, кошельки и прочее — в качестве экологичной замены аналогичных изделий из кожи. В компании заявили, что новые аксессуары изготовлены из синтетического тканевого материала, уровень вреда экологии при их производстве якобы ниже.

«Те, кто купил чехлы FineWoven, похоже, ненавидят их всей душой», — прокомментировали сообщение Марка Гурмана журналисты издания PhoneArena. По их мнению, Apple совершила ошибку в попытках стать «самой "зеленой" корпорацией в мире».

В начале сентября стало известно, что в России открылись предзаказы на iPhone 16. Презентация новых смартфонов Apple намечена на 9 сентября.