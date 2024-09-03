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08:12, 3 сентября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Калужскую область

Калужский губернатор Шапша: над регионом сбили беспилотник самолетного типа

Фото: РИА Новости

Над Калужской областью в ночь на вторник, 3 сентября, сбили беспилотник самолетного типа. Подробности о попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Напоминаю что при обнаружении обломков БПЛА важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки», — написал губернатор.

Он предупредил, что на обломках может находиться взрывчатка. На месте происшествия, по словам губернатора, работает оперативная группа.

По данным Минобороны, помимо Калужской области, Украина ночью пыталась ударить по Брянской — там один беспилотник сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, сообщалось о беспилотниках в Тверской области, однако официально эту информацию власти не подтвердили.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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