В сети опубликовали предполагаемые кадры стрельбы по дронам в Тверской области

В сети появились предполагаемые кадры стрельбы по беспилотникам в Тверской области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видна стрельба и слышны гулкие звуки автоматной очереди. Самого беспилотника на видеозаписи нет.

Местные жители сообщили, что беспилотники направлялись в сторону аэродрома. Помимо того, что по дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели огонь из стрелкового оружия, в регионе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

О попытке атаки ВСУ на Тверскую область стало известно в ночь на вторник, 3 сентября. Взрывы прозвучали около 23 часов по московскому времени в микрорайоне Мигалово на окраине Твери. Официально власти ситуацию не комментировали.

Минобороны России, публикуя сводку о попытках атак ВСУ за сутки, не сообщило об отражении удара по Тверской области. По информации ведомства, два дрона ночью сбили над Брянской и Калужской областями.