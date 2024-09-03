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16:53, 3 сентября 2024Мир

Харрис обогнала Трампа в тратах на предвыборную рекламу на ТВ

ABC: Харрис потратит на рекламу на ТВ в два раза больше средств, чем Трамп

Фото: Quinn Glabicki / Reuters

Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис потратит на рекламу на телевидении по меньшей мере в два раза больше средств, чем штаб ее конкурента, бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

По данным канала, команда Харрис выделила более 280 миллионов долларов на предвыборную рекламу, которая будет демонстрироваться по телевидению и радио. При этом предвыборный штаб Трампа потратил на рекламные слоты лишь 133 миллиона долларов. При этом в публикации отмечается, что траты бывшего американского лидера на рекламу могут возрасти.

Кроме того, команда вице-президента США обогнала своего конкурента в закупках рекламы в пяти из шести колеблющихся штатов. Согласно публикации, только в Пенсильвании штабы Трампа и Харрис потратили на рекламу приблизительно одинаковую сумму, которая составила около 146 миллионов долларов.

29 августа были опубликованы результаты опроса, показавшие преимущество Харрис над Трампом с отрывом в 2 процентных пункта.

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