Харрис раскритиковали за имитацию акцента

NYP: Камалу Харрис раскритиковали за имитацию южного акцента

Кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис раскритиковали за якобы попытку имитации южного акцента во время своего выступления в штате Мичиган. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

«Ряд известных личностей и команда кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа раскритиковали Харрис за попытку имитировать несвойственный ей южный акцент во ходе выступления перед членами профсоюза учителей в Мичигане», — передает газета.

Сотрудники штаба Трампа отметили, что уже через несколько часов спустя, выступая в Питтсбурге, Харрис произнесла «очень похожую речь», однако при этом «явный акцент отсутствовал».

30 августа Харрис в своем первом предвыборном интервью каналу CNN заявила, что слова Трампа о смене расы в политических целях являются «надоевшим сценарием». Республиканец заявил, что его оппонент «внезапно поменяла свою идентичность» и стала чернокожей, хотя раньше считалось, что она индийского происхождения.