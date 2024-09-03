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16:22, 3 сентября 2024Мир

Харрис раскритиковали за имитацию акцента

NYP: Камалу Харрис раскритиковали за имитацию южного акцента

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис раскритиковали за якобы попытку имитации южного акцента во время своего выступления в штате Мичиган. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

«Ряд известных личностей и команда кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа раскритиковали Харрис за попытку имитировать несвойственный ей южный акцент во ходе выступления перед членами профсоюза учителей в Мичигане», — передает газета.

Сотрудники штаба Трампа отметили, что уже через несколько часов спустя, выступая в Питтсбурге, Харрис произнесла «очень похожую речь», однако при этом «явный акцент отсутствовал».

30 августа Харрис в своем первом предвыборном интервью каналу CNN заявила, что слова Трампа о смене расы в политических целях являются «надоевшим сценарием». Республиканец заявил, что его оппонент «внезапно поменяла свою идентичность» и стала чернокожей, хотя раньше считалось, что она индийского происхождения.

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      Дарья Устьянцева
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