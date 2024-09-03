Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:59, 3 сентября 2024Россия

В России отреагировали на попытки Зеленского добиться разрешения на удары вглубь страны

Сенатор Карасин назвал истерией просьбы Киева о разрешении на удары вглубь РФ
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Алексей Даничев / АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» / РИА Новости

В Киеве идет истерия по поводу возможности нанесения ударов вглубь России, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал информацию о том, что в рамках поездки в США украинский президент Владимир Зеленский попытается в последний раз получить согласие на удары дальнобойным оружием по России.

«Общее впечатление такое, что режим Зеленского чувствует приближение собственного конца. Поэтому идет какая-то болезненная истерия по поводу угроз возможности нанесения удара по российской территории, в том числе вглубь российской территории. Тяжелое впечатление все это производит», — отметил Карасин.

Я вынужден констатировать, что речь уже идет о том, что Зеленский может уничтожить саму украинскую государственность

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

По мнению сенатора, об этом уже думают и многие европейские лидеры. Хотя им это сложно признать после целого ряда лет русофобии, добавил он.

«Но это так, и все это тревожит уже как бы саму украинскую общественность и всех тех людей, которые не перестают думать о том, что же будет дальше», — заключил Карасин.

Материалы по теме:
«Приезжали сюда за "подачками"». Посол России рассказал о полученном украинскими чиновниками обещании от США
«Приезжали сюда за "подачками"». Посол России рассказал о полученном украинскими чиновниками обещании от США
Сегодня
«Последний шанс». Зеленский снова попросит у США согласия на удары по России
«Последний шанс». Зеленский снова попросит у США согласия на удары по России
Сегодня

Ранее стало известно, что в рамках поездки в США, которая состоится уже на следующей неделе, украинский президент попытается в последний раз получить согласие американских властей на удары дальнобойным оружием по России. Об этом сообщили авторы статьи The Economist с заголовком «Американские ограничения на удары по России вредят Украине».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Лариса Долина попросила защиты у государства. Певице и ее семье угрожают расправой

      Популярная страна Азии досрочно отменила визы для россиян

      Мигранты избили россиян после отказа их девушек в знакомстве с ними и попали на видео

      Захарова назвала лаем слова главы Тайваня Лая Циндэ о возвращении территорий России Китаю

      Кержаков ушел из казахстанского «Кайрата»

      Массовая драка с поножовщиной у кафе в центре Москвы попала на видео

      Дженнифер Лопес опубликовала фото в купальнике

      21-летняя россиянка с ДЦП выпала с четвертого этажа и выжила

      На Западе рассказали о сложном положении ВСУ

      Бегунья-трансгендер из Италии не смогла выйти в финал Паралимпиады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше