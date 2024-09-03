В России отреагировали на попытки Зеленского добиться разрешения на удары вглубь страны

Сенатор Карасин назвал истерией просьбы Киева о разрешении на удары вглубь РФ

В Киеве идет истерия по поводу возможности нанесения ударов вглубь России, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал информацию о том, что в рамках поездки в США украинский президент Владимир Зеленский попытается в последний раз получить согласие на удары дальнобойным оружием по России.

«Общее впечатление такое, что режим Зеленского чувствует приближение собственного конца. Поэтому идет какая-то болезненная истерия по поводу угроз возможности нанесения удара по российской территории, в том числе вглубь российской территории. Тяжелое впечатление все это производит», — отметил Карасин.

Я вынужден констатировать, что речь уже идет о том, что Зеленский может уничтожить саму украинскую государственность Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

По мнению сенатора, об этом уже думают и многие европейские лидеры. Хотя им это сложно признать после целого ряда лет русофобии, добавил он.

«Но это так, и все это тревожит уже как бы саму украинскую общественность и всех тех людей, которые не перестают думать о том, что же будет дальше», — заключил Карасин.

Ранее стало известно, что в рамках поездки в США, которая состоится уже на следующей неделе, украинский президент попытается в последний раз получить согласие американских властей на удары дальнобойным оружием по России. Об этом сообщили авторы статьи The Economist с заголовком «Американские ограничения на удары по России вредят Украине».

