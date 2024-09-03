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05:37, 3 сентября 2024Мир

«Приезжали сюда за "подачками"». Посол России рассказал о полученном украинскими чиновниками обещании от США

Антонов: Ермак и Умеров приезжали в США клянчить оружие и деньги

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны страны Рустем Умеров во время визита в США в августе могли получить от Вашингтона обещание поддержать действия против России. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Украинцы приезжали сюда за "подачками". Выклянчивали ракеты, боеприпасы, деньги. Настраивали официоз на ужесточение политики в отношении нашей страны

Анатолий Антоновпосол России в США

По его словам, цель Вашингтона остается прежней — навредить России с помощью американского оружия, «которое вкладывается в украинские руки».

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Антонов допустил, что США дали дополнительные обещания Украине

Дипломат подчеркнул, что Москва постфактум и не во всех случаях узнает о достигнутых американо-украинских договоренностях о конфликте с Россией.

Не исключаю, что и в этот раз представители киевского режима получили дополнительные обещания в поддержке военных действий против России. Уверен, что в будущем все это будет оформлено в виде очередного "пакета" поставок вооружений Украине

Анатолий Антоновпосол России в США

Как пояснил Антонов, речь идет о расширении масштабов действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России. Он указал, что в СМИ обсуждается идея Киева о подготовке некоего списка объектов на территории РФ, по которым предлагается наносить удары американскими дальнобойными ракетами.

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Украина представила США список приоритетных целей в России

Как сообщал телеканал CNN, Ермак и Умеров в ходе визита в США в конце августа встретились с представителями администрации американского президена Джо Байдена, чтобы убедить снять запрет на использование Украиной оружия большой дальности по объектам вглубь России.

По информации вещателя, представители Украины должны были представить Вашингтону список приоритетных целей, без ударов по которым будет сложно изменить курс военных действий в сторону Украины.

Позже министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью телеканалу подтвердил, что передал властям США список целей для ударов по территории России.

По его словам, администрация Байдена все еще рассматривает просьбу о снятии ограничений на использование Украиной оружия большой дальности по объектам вглубь РФ. «Я надеюсь, что нас услышали», — сказал Умеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главные западные союзники Киева должны понять, что удары дальнобойными ракетами по российской территории — это наилучшая возможность заставить Кремль искать путь к переговорам и в итоге пойти на мир.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пригрозил, что в случае отмены запрета для ВСУ бить по российской территории европейским оружием незамедлительно последует «жесткий и асимметричный» ответ от Москвы, который «они почувствуют сразу».

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      Марина Совина
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