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12:16, 3 сентября 2024Экономика

Криптовалюта Toncoin обрушилась из-за сбоя на сайте

Курс криптовалюты Toncoin обрушился на 98 % из-за сбоя на сайте Coinmarketcap

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Курс криптовалюты Toncoin обрушился на 98 процентов из-за сбоя на сайте Coinmarketcap. Об этом сообщает РБК.

По словам разработчиков TON Foundation, популярный агрегатор столкнулся с проблемами с отображением цены криптовалют. Помимо Toncoin, с такой проблемой столкнулись также токены Lido (LDO) и Injective (INJ). Так как прочие площадки и биржи работали в обычном режиме, сбой не повлиял на актуальный рыночный курс монеты.

Блокчейн TON был разработан командой Telegram во главе с основателями братьями Николаем и Павлом Дуровыми. Изначально токен назывался GRAM (GRM).

Токен начал дешеветь на фоне новостей об аресте Павла Дурова во Франции. За полтора дня после задержания бизнесмена криптовалюта потеряла 19,5 процента стоимости.

Директор по аналитике платформы безопасности криптовалютных активов «Шард» Федор Иванов предположил, что стоимость Toncoin в большей степени зависит от исхода судебного процесса. В качестве примера он привел криптовалютную биржу Binance, которая продолжает функционировать, несмотря на арест ее основателя и гендиректора Чанпэна Чжао.

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