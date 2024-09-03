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12:12, 3 сентября 2024Мир

Лавров прокомментировал конфискацию США самолета Мадуро

Лавров: США наплевали на все международные правила, конфисковав самолет Мадуро
Сергей Лавров

Сергей Лавров . Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

США наплевали на все международные правила, конфисковав самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с Life.ru.

В беседе с министром корреспондент издания отметил, что Вашингтон наплевал на международные правила захватом самолета Мадуро. «Вот вы сами все и сказали», — согласился министр.

Ранее США арестовали самолет Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и направили его во Флориду. Власти Венесуэлы после конфискации самолета обвинили американскую сторону в пиратстве.

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      Виктория Кондратьева
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