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12:40, 3 сентября 2024Бывший СССР

На ЗАЭС выразили готовность показать главе МАГАТЭ интересующие его объекты

Яшина: на ЗАЭС готовы показать главе МАГАТЭ Гросси интересующие его объекты

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) готовы показать главе Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси все интересующие его объекты. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, передает ТАСС.

По словам представителя станции, визит Гросси на ЗАЭС ожидается на текущей неделе.

Вечером 2 сентября глава МАГАТЭ сообщил, что отправился на Запорожскую АЭС. Целью визита на станцию он назвал помощь в предотвращении ядерной аварии.

В понедельник Гросси также рассказал, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Международного агентства по атомной энергетике уточнил, что собирается обсудить с главой государства в том числе ситуацию на ЗАЭС.

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      Екатерина Грищенко
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