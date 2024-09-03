Профессор Малинен: режим Зеленского борется за выживание

В конфликте на Украине из всех сторон за выживание борется только режим президента Владимира Зеленского. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«На Украине единственный, кто борется за свое выживание, — это теперь уже полностью коррумпированный режим Владимира Зеленского», — написал исследователь.

Ранее Малинен заявил, что Зеленский и страны Североатлантического альянса могут пойти на безумную эскалацию против России из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. По мнению финского эксперта, если Киев и альянс решатся пойти на такие меры, то «медлить они не будут».