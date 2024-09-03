На Западе рассказали о последствиях наступления ВС России для ВСУ под Красноармейском

Forbes: украинская армия может оказаться в окружении к югу от Красноармейска

Наступление ВС России на красноармейском направлении может привести к окружению ВСУ к югу от города. Об этом написал обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.

«Марш российской армии на Покровск не только угрожает городу. Части минимум четырех украинских бригад могут быть окружены Россией к югу от Покровска», — отметил он.

По мнению Экса, РФ понадобится пара маневров, чтобы создать ловушку для сотен бойцов ВСУ. Как отметил эксперт, такие потери будут иметь серьезные последствия для ослабленной украинской группировки в Донбассе.

Ранее Дэвид Экс рассказал, что ключевой логистический узел в Красноармейске в Донецкой народной республике оказался в критическом положении в связи с наступлением российских войск. Экс также допустил, что направленные в район скудные подкрепления ВСУ, возможно, не смогут удержать город.

31 августа Вооруженные силы России осуществили прорыв обороны ВСУ под Красноармейском. Отмечается, что основная часть населенных пунктов рядом с городом не была подготовлена к обороне.

