На Западе заявили о потере Киевом лучших летчиков еще до поставок F-16

WSJ: Киев потерял лучших летчиков еще до поставок истребителей F-16

Киев потерял своих лучших летчиков еще до поставок Украине американских истребителей F-16. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«К тому моменту, когда страна получила самолеты F-16, многие лучшие украинские пилоты, как летчик с позывным Juice, уже погибли», — говорится в тексте статьи.

Журналисты также напомнили, что украинские пилоты Андрей Пильщиков с позывным Джус и Алексей Месь с позывным Moonfish выступали за передачу Киеву американских истребителей. При этом оба пилота уже погибли.

Пильщиков, которого украинские СМИ называли одним из «Призраков Киева», разбился во время тренировочного полета. Его бывший одноклассник Месь погиб во время пилотирования самолета F-16.