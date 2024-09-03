Нападение мужчины с отверткой на сотрудников ГАИ попало на видео

Нападение мужчины с отверткой на сотрудников ГАИ на посту ДПС в Магасе попало на видео. Момент атаки засняли камеры наблюдения, которые опубликовал Telegram-канал Mash Gor.
На кадрах видно, как мужчина в красной футболке переходит дорогу и направляется в сторону поста ДПС. Потом он набрасывается на правоохранителя, тот падает. В ответ его напарники незамедлительно открывают огонь по злоумышленнику.
По данным канала, полицейские предупредили нападавшего, но он не отреагировал и ранил отверткой одного из инспекторов. В этот момент его напарники открыли огонь и ликвидировали агрессора.
Ранее сообщалось, что пострадавший сотрудник ГАИ был госпитализирован в больницу Назрани.