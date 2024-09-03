Нападение мужчины с отверткой на сотрудников ГАИ попало на видео

Mash Gor: момент атаки мужчины на полицейских в Магасе сняли камеры наблюдения

По факту нападения мужчины с отверткой на сотрудников ГАИ на посту ДПС возбуждено дело

Начало событий в новости По факту нападения мужчины с отверткой на сотрудников ГАИ на посту ДПС возбуждено дело

Нападение мужчины с отверткой на сотрудников ГАИ на посту ДПС в Магасе попало на видео. Момент атаки засняли камеры наблюдения, которые опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видно, как мужчина в красной футболке переходит дорогу и направляется в сторону поста ДПС. Потом он набрасывается на правоохранителя, тот падает. В ответ его напарники незамедлительно открывают огонь по злоумышленнику.

По данным канала, полицейские предупредили нападавшего, но он не отреагировал и ранил отверткой одного из инспекторов. В этот момент его напарники открыли огонь и ликвидировали агрессора.

Ранее сообщалось, что пострадавший сотрудник ГАИ был госпитализирован в больницу Назрани.