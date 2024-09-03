Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:52, 3 сентября 2024Силовые структуры

По факту нападения мужчины с отверткой на сотрудников ГАИ на посту ДПС возбуждено дело

В Ингушетии по факту нападения на двух сотрудников ГАИ возбуждено уголовное дело
Начало событий в новости В российском городе мужчина с отверткой напал на пост ДПС

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ингушетии по факту нападения мужчины с отверткой на двух сотрудников ГАИ на посту ДПС в Магасе возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Дело возбуждено по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

По данным следствия, ЧП произошло днем 3 сентября на посту ДПС, расположенном при въезде в Магас. Молодой человек с отверткой в руках напал на сотрудников ГАИ. В результате один полицейский получил ранение и был доставлен в больницу Назрани. Второй полицейский ответным огнем ликвидировал нападавшего. Прибывшие на место происшествия оперативники произвели осмотр. Сейчас следствие устанавливает личность нападавшего.

Ранее очевидцы сообщили, что нападавший перебежал дорогу и набросился на правоохранителей

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал крупные потери при ударе по учебному центру ВСУ. Счет жертв идет на десятки

      Украина атаковала Белгородскую область с воздуха

      Поцелуй Лепса с 18-летней невестой попал на видео

      Во Франции обеспокоились ростом дефицита бюджета

      Осужденных за терроризм призвали изолировать в специальных тюрьмах

      Тарасова отреагировала на оскорбление украинцем российского победителя Паралимпиады

      Экс-глава «Укрэнерго» назвал свое увольнение попыткой дискредитировать компанию

      Россиянка оказалась должна коммунальщикам из-за однофамилицы

      Назван неочевидный признак проблем с желудком

      Расправившийся с 11-летней Настей из Нижнего Тагила педофил был помилован на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше