По факту нападения мужчины с отверткой на сотрудников ГАИ на посту ДПС возбуждено дело

В Ингушетии по факту нападения мужчины с отверткой на двух сотрудников ГАИ на посту ДПС в Магасе возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Дело возбуждено по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
По данным следствия, ЧП произошло днем 3 сентября на посту ДПС, расположенном при въезде в Магас. Молодой человек с отверткой в руках напал на сотрудников ГАИ. В результате один полицейский получил ранение и был доставлен в больницу Назрани. Второй полицейский ответным огнем ликвидировал нападавшего. Прибывшие на место происшествия оперативники произвели осмотр. Сейчас следствие устанавливает личность нападавшего.
Ранее очевидцы сообщили, что нападавший перебежал дорогу и набросился на правоохранителей