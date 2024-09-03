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15:38, 3 сентября 2024Силовые структуры

В российском городе мужчина с отверткой напал на пост ДПС

В Магасе мужчина с отверткой набросился на двух сотрудников ГАИ на посту ДПС

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Магасе мужчина с отверткой накинулся на двух сотрудников ГАИ на посту ДПС. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

По его словам, нападавший перебежал дорогу и набросился на правоохранителей. Один из них может быть ранен. Второй полицейский ликвидировал нападавшего. О других подробностях ЧП не сообщается.

20 августа в Астрахани 40-летний местный житель напал на полицейского. Мужчина был пьян, во время оформления протокола об административном правонарушении стал агрессивно себя вести и ударил сотрудника МВД ногой в грудь. Против россиянина возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

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      Анна Габай
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