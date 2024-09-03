Названы полезные для здоровья и красоты груди продукты

Хирург Владимир Ивашков призвал есть яйца и зелень для здоровья и красоты груди

Пластический и реконструктивный хирург, онколог, автор книги «Все о груди. Путеводитель по выдающейся части тела» Владимир Ивашков рассказал, что не существует специальной диеты для здоровья и красоты груди. Однако правильно подобранный рацион способен снизить риск развития многих болезней молочных желез, даже рака, заявил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Первым делом врач предупредил, что лишний вес и ожирение значительно увеличивают риск развития новообразований в груди. Дело в том, что жир способен производить большое количество женских половых гормонов — эстрогенов, которые могут стимулировать активный рост и деление злокачественных клеток, особенно в постменопаузу.

Ивашков назвал продукты, богатые витаминами группы В, полезные для общего состояния здоровья и, в частности, улучшающие здоровье груди. Так, он призвал регулярно есть мясные и молочные продукты, яйца, зерновые, бобовые и зелень.

На пользу здоровью груди пойдет и витамин С, продолжил врач. Рекордсменами по его содержанию являются шиповник, облепиха, красный болгарский перец, черная смородина и киви, а не цитрусовые, как многие привыкли думать, отметил специалист.

Ранее маммолог Фатима Тамаева оценила вероятность минимизировать риск развития онкологических заболеваний с помощью витаминов. Врач заявила, что витамин С помогает защищать клетки от повреждений и может снижать риск развития некоторых видов рака.