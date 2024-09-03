Названы преимущества российской ракетобомбы «Гром»

Эксперт Климов: высокоточная ракета «Гром-Э1» отличается хорошей аэродинамикой

Высокоточный боеприпас «Гром-Э1», который применяют в зоне проведения спецоперации, отличается хорошими аэродинамическими качествами. Преимущества ракетобомбы назвал военный эксперт Максим Климов в беседе с газетой «Взгляд».

Он отметил, что «Гром-Э1» оснащен ракетным двигателем, а планирующий боеприпас «Гром-Э2» вместо силовой установки несет дополнительную осколочно-фугасную боевую часть (БЧ) весом 165 килограммов. Вес основной БЧ — 315 килограммов.

Эксперт отнес к преимуществам «Грома» компактность. «Ракета делалась под отсеки вооружения малозаметных самолетов. Кроме того, благодаря этому возможно увеличить количество подвесок и, следовательно, поражаемых целей», — сказал он.

Климов отметил, что «Гром» отличается от авиабомб с модулями планирования УМПК хорошей аэродинамикой. Многоцелевой боеприпас можно использовать для поражения мостов, штабов и защищенных сооружений.

Ранее в сентябре мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Россия впервые применила «Гром-Э1» для ударов по Украине.